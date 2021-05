Belize in de ban van raadselachtige dood commissaris: schoondochter (38) Britse miljardair ondervraagd

Een schoondochter van een Britse miljardair is in het Centraal-Amerikaanse Belize ondervraagd na de raadselachtige dood van een commissaris. Het lichaam van Henry Jemmott dreef in de nacht van donderdag op vrijdag aan een pier en vertoonde een kogelwond in het hoofd. De politie trof in de onmiddellijke nabijheid Jasmine Hartin aan. Op haar armen en kleding zaten bloedsporen.

Volledig scherm Miljardair Michael Ashcroft (75), voormalig ondervoorzitter van de Britse Conservatieven. © EPA De Amerikaanse Hartin (38) woont in San Pedro op het eiland Ambergris Caye waar de feiten zich afspeelden. Haar echtgenoot Andrew (43) is de jongste zoon van miljardair Michael Ashcroft (75). Een invloedrijk zakenman die eind 2005 een tijdlang ondervoorzitter van de Britse Conservatieve Partij was. De zeventiger heeft naast de Britse ook de Belizaanse nationaliteit. Hij investeerde in de afgelopen decennia miljoenen in de lokale economie en is een belangrijke sponsor van de huidige regeringspartij.

Hartin en Jemmott (42) zaten donderdagavond laat te drinken op de pier en overtraden daarmee de avondklok die de overheid van de voormalige Britse kolonie heeft ingesteld om het aantal coronabesmettingen in te dijken. Omstreeks 00.30 uur hoorden omwonenden een schot van een vuurwapen. Speurders troffen het lichaam van Jemmott niet veel later aan in het water voor de pier. Het vertoonde een kogelwond in het hoofd. Het gebruikte pistool is het dienstwapen van de superintendent (een evenknie voor commissaris, red.) en is door de politie in beslag genomen. Het lag volgens bronnen op de pier.

Hartin bevond zich op de pier en stond volgens berichtgeving in de Britse pers “te trillen op haar benen” toen agenten haar aantroffen. Ze moest mee voor ondervraging. Ze zou elke medewerking hebben geweigerd en wilde eerst overleg met haar advocaat. Deze Godfrey Smith, voormalig parlementslid en minister is vrijdag opgemerkt aan de gevangenis in San Pedro.

Volgens politiechef Chester Williams “is de situatie als dusdanig ernstig dat een verklaring van Hartin vereist is. Bij gebrek hieraan zal ze als moordverdachte worden behandeld en zullen we hier overeenkomstig naar handelen.”

De zus van Jemmott sluit een zelfmoord uit en meent dat haar broer vermoord is. “Hij stond vol in het leven en keek er naar uit meer tijd door te brengen met zijn verloofde en zijn vijf kinderen”, aldus Marie Jemmott Tzul aan de Daily Mail. Ze denkt niet dat Henry een verhouding had met Hartin. Belize (vroeger Brits-Honduras) is in de ban van de zaak. De geruchtenmolen draait op volle toeren. Eén theorie is dat Hartin met het dienstwapen zou hebben gespeeld en zo per ongeluk een schot heeft afgevuurd.

Hartin, moeder van twee kinderen, verschijnt normaal later vandaag voor het eerst voor een rechter die zal oordelen of ze in aanmerking komt voor een vrijlating op borgtocht.

