Belinda lokt moordenaars van haar dochter in de val door hen met vals profiel te ‘verleiden’ op sociale media

Sociale media inschakelen om met een vals profiel de bende op te sporen die je dochter vermoord heeft? Klinkt als het scenario van de betere thriller, maar voor Belinda Lane was het helaas bittere realiteit. In de gloednieuwe Netflix-documentaire ‘Why Did You Kill Me?’ legt de vrouw uit hoe ze wel heel ver ging om het vertrouwen van de daders te winnen. Tot verleiden toe...

Flashback naar 24 februari 2006: de wagen van Crystal Theobald (24) en haar vriend wordt in Riverside (Californië) vanuit het niets beschoten. Een fatale vergissing, zou later blijken. De schutter had hun auto immers verward met die van een rivaliserend bendelid. De jongedame kreeg een kogel in het hoofd, twee dagen later zou ze in het ziekenhuis sterven.

De moeder van Crystal reed op dat moment achter hen aan. Meer dan haar zieltogende dochter nog even in de armen sluiten, zat er niet meer in. Al zwoer ze op haar sterfbed wel nog een dure eed. “Ik beloofde dat ik de daders te pakken zou krijgen. Het kon me niet schelen hoelang die zoektocht zou duren, ze moesten boeten voor wat ze aangericht hadden”, vertelt Belinda in de documentaire.

Volledig scherm Jaimie met haar nicht Crystal op een foto uit 2006. © Netflix

MySpace

Samen met haar jonge nicht Jaimie McIntyre beet ze zich vast in de zaak. Via via had het duo te horen gekregen dat de verdachten vaak op MySpace (de voorloper van Facebook; nvdr) te vinden waren. Ze creëerden twee valse profielen om contact met hen te zoeken, bij een ervan werd zelfs de foto van Crystal gebruikt.

Het duurde niet lang vooraleer de prooien toehapten. “Belinda en ik deelden zelfs details die echt in het leven van Crystal gebeurd waren”, vertelt Jaimie. “Hoe meer ze zich vertrouwd voelden in ons gezelschap, hoe meer ze zelf dingen begonnen te vertellen. Waar ze woonden bijvoorbeeld en met welke wagen ze reden. We zijn vaak genoeg voorbij hun huizen gereden om foto’s te nemen.”

Volledig scherm Voor het valse profiel Angel werd de echte foto van Crystal gebruikt. © Netflix

Te weinig bewijzen

William Sotelo - de man achter het stuur, zou later blijken - kreeg zelfs vlinders in de buik. “Ik wist perfect hoe ik hem moest bespelen. Maar ik geef het je op een briefje: een kerel verliefd laten worden op iemand die al overleden is, geeft geen goed gevoel “, aldus Jaimie.

De tactiek werkte echter wel, Sotelo verklapte zelfs cruciale info over de schietpartij zelf. Belinda stapte ermee naar de politie, maar na een ondervraging werd hij toch weer vrijgelaten. Te weinig bewijzen, klonk het.

Volledig scherm William Sotelo © AP

“Ik blijf je achtervolgen”

Belinda kon contact met Sotelo blijven houden omdat de politie haar dekmantel niet verraden had. Maar op een gegeven moment werd het haar toch te veel. Ze typte letterlijk het volgende. “Als je beweert zo veel om mij te geven, waarom heb je mij dan om het leven gebracht? Je weet zelfs niet eens wie je vermoord hebt.”

En ze stuurde er ook nog een waarschuwing achteraan. ‘Zet je schrap, want ik blijf je achtervolgen’. De reden lag voor de hand. “Hij moest dezelfde pijn voelen die wij allemaal voelden.”

Volledig scherm Jaimie McIntyre kroop op sociale media in de huid van haar nicht Crystal, met de bedoeling om haar moordenaar te grazen te nemen. © Netflix

Tip via Facebook

Belinda had haar familieleden op voorhand beloofd dat ze geen strafbare feiten zou plegen. “De politie vreesde altijd al dat ik het onderzoek met mijn bedreigingen om zeep zou helpen. Maar als puntje bij paaltje kwam, zou ik hen wel degelijk vermoord hebben”, geeft ze toe.

De uiteindelijke doorbraak kwam er in 2014, toen Belinda via Facebook getipt werd dat Sotelo zich in Mexico bevond. Nog eens twee jaar later kon hij - met de medewerking van de FBI en de Mexicaanse autoriteiten - in de boeien geslagen worden. In 2020 werd de man veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn aandeel in de dodelijke schietpartij.

Volledig scherm Belinda Lane. © Netflix

“Beste Moederdag in tien jaar”

“Ongelooflijk wat Belinda allemaal gedaan heeft om deze persoon voor de rechter te krijgen. Zonder haar hulp zou Sotelo nu allicht nog op vrije voeten zijn. Dit toont aan hoe groot de liefde voor haar dochter moet geweest zijn”, beklemtoont politiechef Christian Dinco.

In 2011 was Julio Heredia - het bendelid dat de trekker daadwerkelijk overhaalde - al veroordeeld tot levenslang. Tien andere beklaagden gaven toe dat ze zich schuldig gemaakt hadden aan onder meer moordpoging en intimidatie van getuigen.

“Ik ben blij dat ik mijn laatste belofte aan mijn dochter nagekomen ben”, besluit Belinda. “Sotelo werd in 2016 gearresteerd net voor Moederdag. Ik kan u verzekeren dat dat mijn beste Moederdag in tien jaar was.”

‘Why Did You Kill Me?’, vanaf vandaag op Netflix