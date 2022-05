Belgische zakenman Johan Daumerie na twee jaar vrijgelaten uit gevangenis Dubai

Rusland draait gaskraan toe naar Nederland­se handelaar GasTerra omdat die weigert in roebels te betalen, ook Deense gasleverin­gen in gevaar

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt morgen met de levering van gas de Nederlandse gashandelaar GasTerra, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat. Het gasbedrijf weigerde zijn rekeningen in roebels te betalen. Orsted, het grootste energiebedrijf van Denemarken, weigert zijn rekeningen ook in roebels te betalen en zegt dat het zich voorbereidt op het einde van de leveringen door Gazprom. De deadline verloopt dinsdag en Orsted wil in euro’s blijven betalen.

30 mei