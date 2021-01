Belgische wandelaars onderkoeld teruggevonden nadat ze verdwaald waren in sneeuw in Franse Drôme

FLORIDA Voorzitter woonzorg­cen­trum laat rijke New Yorkse vrienden overvlie­gen voor vaccinatie

13:03 Enkele gefortuneerde New Yorkers zijn in hun privéjets in allerijl afgereisd naar Florida waar ze in een openbaar rusthuis een coronavaccin kregen toegediend. Ze deden dit op persoonlijke uitnodiging van vastgoedbroers Bill en David S. Mack. Die laatste is de voorzitter van het woonzorgcentrum, meldt de doorgaans goed geïnformeerde boulevardrubriek Page Six van de New York Post.