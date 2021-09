Belgische vrouw aan boord van tweede passagiersvliegtuig dat vertrokken is in Kaboel

Bolsonaro zwicht na aanval op rechters: “Gesproken in de hitte van het moment”

3:17 Twee dagen na zijn ongezien harde woorden tegen het Hooggerechtshof en een van de rechters in het bijzonder, heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn dreigement om rechterlijke beslissingen van het hoogste rechtscollege niet meer te respecteren, alweer ingetrokken. In een schriftelijke ‘verklaring aan de natie’ zegt Bolsonaro dat hij zijn uitspraken heeft gedaan in de “hitte van het moment” en dat hij “nooit de intentie heeft gehad om rechterlijke macht aan te vallen”.