Belgische vrouw (42) veroordeeld tot vijftien jaar cel voor moord op bejaarde in Maastricht

Slachtoffer Rini Ansems (82) werd op 26 januari 2017 dood in de garage van haar woning gevonden. Zij bleek door messteken om het leven te zijn gebracht. Een deel van het afgebroken mes was in haar hals achtergebleven. De woning was overhoop gehaald en er waren sieraden gestolen. Volgens het hof heeft de vrouw gevochten voor haar leven terwijl de verdachte de woning doorzocht.

In juli 2017 arresteerde de Belgische politie de verdachte na een anonieme melding. De vrouw heeft in een laat stadium toegegeven dat zij in de woning is geweest. Ze blijft echter ontkennen iets met de gewelddadige dood te maken te hebben. Het hof gelooft dit verhaal niet. Haar bloedsporen zijn immers op het lichaam van het slachtoffer en op verschillende plaatsen in de woning teruggevonden. Ze was ook in het bezit van het afgebroken mes.