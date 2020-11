Belgische vrouw (32) krijgt kogel door hoofd op eiland Martinique

Obama roept Trump op nederlaag toe te geven en sluit uit dat hij in regering-Bi­den stapt: “Michelle zou me verlaten”

8:57 Voormalig Amerikaans president Barack Obama zegt dat hij geen kandidaat is om minister te worden in de toekomstige regering-Biden. “Ik zal hem helpen op elke manier dat ik kan. Maar sommige dingen ga ik niet doen. Michelle zou me verlaten”, aldus de Democraat in een interview op CBS. Obama riep Donald Trump ook op zijn nederlaag toe te geven. "Als je tijd gekomen is, moet je je land op de eerste plaats zetten en voorbij je ego en je eigen belangen en teleurstellingen kijken.”