Belgische vrouw (27) verkracht na avondje stappen in Madrid

Catalaanse leider Puigdemont aangekomen bij Italiaanse rechtbank

4 oktober De Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont, die voorwerp is van een door Spanje uitgevaardigd aanhoudingsbevel, is maandag aangekomen bij de rechtbank in Sardinië. Voor het Hof van Beroep in Sassari zal hij het aanhoudingsbevel aanvechten.