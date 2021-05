Belgische vrouw (25) in Pakistan vermoord door afgewezen minnaar

BuitenlandEen 25-jarige vrouw met de Belgische nationaliteit is in Pakistan vermoord door een afgewezen minnaar. De man hoopte met haar te trouwen om een nieuwe nationaliteit te verwerven. Toen bleek dat zij dat niet wilde, werd ze neergeschoten.

Slachtoffer Mahira Zulfiqar (25) heeft de Belgische nationaliteit maar studeerde Rechten in London, waar ook haar ouders zouden wonen. Omdat een stage in het kader van haar opleiding werd uitgesteld vanwege Covid-19, reisde ze drie maanden geleden naar Lahore in de regio rond Punjab in Pakistan. Daar zou ze een huwelijk bijgewoond hebben. Ze verbleef er in een gehuurd appartement dat ze deelde met een vriendin.

Tijdens haar verblijf werd de vrouw door twee ‘vrienden’ onder druk gezet om met hen te trouwen. Zij wilden door middel van een huwelijk een nieuwe nationaliteit verwerven. De 25-jarige rechtenstudente wilde echter niet ingaan op dat voorstel.

Bedreigingen

Volgens Pakistaanse media had Mahira afgelopen zondag tegen haar oom verteld dat ze door Saad A. B. en Zahid J. bedreigd werd met “ernstige gevolgen” omwille van de huwelijkskwestie.

Het appartement waar de moord plaatsvond.

Maandag, één dag later, werd de vrouw door haar vriendin dood aangetroffen in hun appartement. Ze lag in een plas bloed en had schotwonden in de nek en de arm. De vrouw stierf ter plaatse.

De politie is nog op zoek naar de twee vermoedelijke daders. Saad A. B. is volgens Pakistaanse media de hoofdverdachte. “We hebben een gsm in beslag genomen en we onderzoeken beelden van bewakingscamera’s in de buurt”, zegt inspecteur Sayyed Ali in The Guardian. De ouders van het meisje zouden onderweg zijn naar Pakistan.

Slachtoffer Mahira Zulfiqar (25).

Mahira Zulfiqar (25) studeerde Rechten in London.