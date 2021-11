Belgische vrouw (20) opgepakt voor gewelddadige overval op waardetransport Amsterdam

Antwerpen Overval op waarde­trans­port in Amsterdam voorbereid in Antwerpen: “Er lagen wapens en kogelweren­de vesten in het apparte­ment.”

Een overval op een waardetransport van 67 miljoen euro aan edelmetaal in Amsterdam-Noord is uitgebreid voorbereid in Antwerpen. Dat schrijft de Nederlandse krant Algemeen Dagblad vandaag op haar website. De overvallers, waarvan een deel Belg en een deel Frans waren, ontmoetten elkaar in mei in een appartement in de Scheldestad en hadden daar ook een deel van hun wapentuig opgeslagen. “Er lagen automatische wapens, kogelwerende vesten en bivakmutsen.”

25 augustus