Belgische vrachtwagen met voor 191 miljoen euro coke aan boord onderschept in Nederland: blokken drugs vielen eruit

Witte haai bijt 39-jarige zwemster dood in Zuid-Afri­ka

Een 39-jarige vrouw die op vakantie even voor acht uur zondagochtend ging zwemmen in de zee bij Plettenbergbaai in Zuid-Afrika, werd plots aangevallen door een witte haai. De roofvis verscheurde de zwemster. De vrouw uit Kaapstad overleefde de aanval niet.

13:12