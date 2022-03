Belgische vertegenwoordiger bij de NAVO: “Poetin is er niet op uit om ons in zijn oorlog te betrekken”

Boze Rus ketent zich vast aan deur van McDonald’s-restaurant: “Sluiten is een vijandelij­ke daad!”

In de Russische hoofdstad Moskou heeft een McDonald’s-liefhebber zich vastgeketend aan de deuren van een restaurant. De man, Luka Safronov-Zatravkin, verzet zich tegen de sluiting van de fastfoodketen in het land, een beslissing die McDonald’s nam als gevolg van de Russische invasie in buurland Oekraïne. “Sluiten is een vijandelijke daad tegen mij en mijn medeburgers!”, riep de man onder meer.

14 maart