Belgische verdachten aanslagen Parijs verdedigen zich in rechtbank: "Salah opvangen na de schietpartij was een emotionele beslissing, geen rationele”

“Ik heb familieleden zien vertrekken naar Syrië, ik heb familieleden verloren, ik heb huiszoekingen ondergaan, ik ben driemaal in de cel gevlogen, ik ben hier een slachtoffer.” Dat heeft Ayoub Bazarouj, één van de verdachten op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, vrijdag verklaard.

Ayoub Bazarouj zou vanuit België in contact gebleven zijn met zijn broer Youssef, die naar Syrië was vertrokken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, maar betwist dat. “Verschillende leden van mijn familie zijn naar Syrië vertrokken”, verklaarde Ayoub Bazarouj. “Ik had ze wel zien veranderen in de weken voor hun vertrek, maar had niet verwacht dat ze zouden vertrekken. Mijn moeder is met hen in contact gebleven, maar ikzelf niet.”

Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat zijn broers en zussen Ayoub Bazarouj’s Facebookaccount gebruikten om in contact te blijven met Youssef, maar daar weet Ayoub Bazarouj naar eigen zeggen niets van.

“Ik denk ook niet dat ik voor Youssef een Facebookaccount heb gemaakt, of een account onder een valse naam om met hem in contact te blijven”, klonk het. “Dat Ahmed Dahmani, Salah en Brahim Abdeslam, en Mohamed Abrini mijn Facebookaccount zouden gebruikt hebben om in contact te blijven met Youssef, dat zegt me niets. Ik heb ook geen boodschappen van wie dan ook aan Youssef doorgegeven.”

Youssef Bazarouj bleef volgens zijn broer voornamelijk via WhatsApp in contact met zijn familie.

“Dan praatte hij met iedereen”, zei Ayoub Bazarouj. “Hij heeft verschillende malen een andere telefoonnummer aangemaakt om met de familie in contact te blijven, er moest daarvoor dan een code doorgestuurd worden maar ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb.”

Op vakantie in Turkije

Ook Rafik El Hassani bracht iemand naar de luchthaven: Brahim Abdeslam, de broer van Salah en de man die zich later zou opblazen in Parijs, vertrok vanuit Schiphol naar Syrië. Abdeslam vroeg Rafik El Hassani om hem een lift te geven naar de luchthaven van Schiphol. “Ik dacht dat hij enkel op reis wou gaan, niets meer”, aldus El Hassani. “Ik wou wel meegaan, maar mijn moeder nam mijn paspoort af en verbood me te vertrekken. Brahims moeder had haar gewaarschuwd en ze was bang dat ik naar Syrië zou gaan. Ik ben dan niet naar Turkije gegaan, maar heb Brahim wel naar Schiphol gebracht, samen met Hamza Attou en Ali Oulkadi. Het kwam toen niet bij me op dat Brahim naar Syrië zou gaan, dat heb ik pas na de aanslagen in november gehoord.

Propaganda

Rafik El Hassani werkte in het café van Brahim Abdeslam en merkte hoe die vanaf eind 2014 propagandavideo’s van Islamitische Staat begon te bekijken.

“Soms deed hij dat alleen, soms samen met anderen”, verklaarde de man. “Een tiental keer was ik daar ook bij maar ik had zelf geen interesse in IS. Vanaf een bepaald moment zonderde Brahim zich ook regelmatig af in de kelder om met Abdelhamid Abaaoud te spreken. Hij vertelde daar niets over en ik vroeg er ook niet naar. Toen Brahim de video had gezien waarin Abaaoud lijken voortsleepte, maakte hij een klik en werd hij radicaler. Hij zei dat we naar Syrië moesten trekken.”

Salah opvangen

“Salah Abdeslam opvangen na de schietpartij in de Driesstraat, was een emotionele beslissing, geen rationele.” Dat heeft Abid Aberkane, de neef van Salah Abdeslam, dan weer verklaard. “Ik besef dat ik mijn familie in gevaar heb gebracht maar ik heb er toen niet bij nagedacht.

Aberkane ving Abdeslam en een andere terreurverdachte, Sofien Ayari, op nadat die twee op 15 maart 2016 aan de politie ontsnapten na een felle schietpartij in de Driesstraat. Beiden kregen onderdak in de kelder van de woning van Aberkanes moeder, tot de politie daar op 18 maart 2016 binnenviel en beiden arresteerde.

“Na zijn ontsnapping uit de Driesstraat was Salah aan mijn voordeur komen bellen om aan mijn echtgenote naar mijn telefoonnummer te vragen”, zei Abid Aberkane. “Hij heeft me dan gebeld en om hulp gevraagd. Ik voelde me verplicht hem te helpen, ik kende hem al van toen hij klein was. Ik wist toen ook nog niet dat er een schietpartij was geweest, Salah heeft me alleen gezegd dat hij ontsnapt was. Volgens hem kon hij niet maar Mohamed Abrini en de anderen omdat hij niet wist waar die waren.”

Volgens Aberkane bracht hij in die drie dagen in totaal slechts een tweetal uur door met Salah Abdeslam en Sofien Ayari.

“Ik heb niet veel vragen gesteld, ik wilde daar wat mee wachten”, zei Aberkane. “Ik kende Salah ook niet als een agressief iemand, daarom wou ik wel vragen wat er gebeurd was, maar daar heb ik niet de tijd voor gehad. Salah wou zich schuilhouden tot de zaken wat gekalmeerd waren. Ik wist nog niet wat ik met hem ging doen, ik zou wel een oplossing gezocht hebben waardoor hij kon vertrekken.”