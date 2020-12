Belgische truckers in Dover mogen kerst thuis vergeten, staking vrachtpersoneel British Airways maakt chaos nog groter

OVERZICHT. Mogen kinderen een kerstwande­ling maken met hun grootou­ders? En wat als ik de regels overtreed tijdens de feestdagen?

11:08 Een ding is zeker: we zullen de feestdagen dit jaar op een andere manier beleven. Kinderen jonger dan 12 jaar tellen toch als knuffelcontact, en de avondklok geldt zelfs tijdens oudejaarsnacht. Maar hoe mogen we dit jaar dan wel vieren? Een overzicht.