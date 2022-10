Belgische trekkers vast in Indiase vallei nadat een van hen sneeuwblind raakte

Bizarre diefstal in metrostati­on New York: twee tieners aangeval­len door groep vrouwen in fluogroene outfits

Zondagnacht was er een wel erg vreemd spektakel te zien in een metrostation aan Times Square in New York City. Twee tieners werden aangevallen en bestolen door een groep van negen vrouwen, die identieke fluogroene outfits droegen. Vier verdachten zijn geïdentificeerd en werden in het verleden allemaal al minstens één keer opgepakt door de politie.

8 oktober