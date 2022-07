Belgische toeriste verliest handtas met 1600 euro. Eerlijke vinder bezorgt alles terug

De Belgische vrouw bracht op donderdag 30 juni een bezoek aan het historische centrum van de Italiaanse stad Pisa. Een eerlijke vinder, wiens identiteit niet bekend is, trof er op een muurtje op de Piazza delle Gondole een tasje aan met officiële documenten van een 30-jarige toeriste uit België. Er zaten verder persoonlijke bezittingen in en een portefeuille met 1600 euro cash geld.

Met behulp van agenten in de centrale operatiekamer slaagde de politie er vervolgens - niet zonder moeite - in de Belgische toeriste, samen met een landgenote, te lokaliseren in de Via Santa Maria. De politie snelde ernaartoe en bezorgde het tasje terug aan de vrouw, die hen hartelijk bedankte.