Belgische toeriste (51) komt om het leven bij parapente-ongeval in Spanje

De 51-jarige vrouw was vertrokken in Algodonales, een bergdorpje in het zuiden van Spanje waar verschillende parapenteclubs gevestigd zijn. Haar eindbestemming was Ronda, een plaats zo’n 30 kilometer verderop in de provincie Malaga. Om 19.30 uur meldde haar vlieginstructeur echter dat hij het contact met de vrouw was verloren.