Belgische toeriste (32) in de problemen tijdens kajakken in Zuid-Afrika

Het incident gebeurde volgens de Zuid-Afrikaanse zondagskrant Sunday Times donderdag in het Tsitsikamma National Park, in de Oost-Kaap.

Volgens commandant Lodewyk van Rensburg van het National Sea Rescue Institute (NSRI) in Oyster Bay rukte een ploeg van de reddingsdienst donderdagmiddag uit naar Storms River, een rivier die uitmondt in de oceaan en populair is bij kajakkers. De noodcentrale had een oproep gekregen van een gids van Untouched Adventures dat een 32-jarige vrouw in moeilijkheden was gekomen.