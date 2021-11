Belgische student riskeert lange celstraf in Japan nadat hij kleine hoeveelheid drugs liet opsturen

Een 22-jarige universiteitsstudent dreigt in Japan jarenlang in de gevangenis te moeten zitten omdat hij kleine hoeveelheden drugs liet opsturen. Buitenlandse Zaken bevestigt aan HLN dat de familie van de student consulaire bijstand krijgt. In Japan staan zeer lange gevangenisstraffen op invoer van drugs, zelfs voor kleine hoeveelheden.

De student werd volgens berichten in Japanse media aangehouden in Kusatsu, een havenstad aan het Biwameer in de regio Shiga. Hij wordt verdacht van de invoer van drugs. Zo werd in februari van dit jaar in een postkantoor een LSD-trip onderschept die met de post was opgestuurd vanuit Nederland. Ook werd een drugspakket onderschept met 1 gram MDMA. Dat is een stof die ook in xtc-pillen zit en zorgt voor een ontspannen, zorgeloze stemming.

Die stemming is wellicht ver te zoeken in de Japanse gevangenissen. “Het verblijf in een gevangenis in Japan valt doorgaans zeer zwaar: extreem streng regime, culturele isolatie, erg gelimiteerd contact met de buitenwereld (incl. post), zeer hoge taalbarrière, …”, zo waarschuwt Buitenlandse Zaken op haar website.

Het is voorlopig niet duidelijk of de 22-jarige Belg verbonden is aan een Belgische universiteit, en aan welke. De KU Leuven heeft weet van een tiental studenten die in Japan verblijven, maar volgens een woordvoerder heeft geen van hen een duidelijke link met de stad Kusatsu. De universiteiten van Gent en Antwerpen zeggen momenteel geen studenten te hebben die in Japan verblijven.