Belgische spookrijdster veroorzaakt ongeval met meerdere voertuigen op snelweg in Nederland

De bestuurster werd aangehouden en haar rijbewijs is ingevorderd, meldt de Nederlandse politie wel. Er wordt onderzocht of er alcohol of drugs in het spel zijn en of de vrouw met opzet of per ongeluk aan het spookrijden was. Als er enkel sprake blijkt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, kan het Nederlandse Openbaar Ministerie beslissen dat de Hasseltse haar rijbewijs terugkrijgt, schrijft de lokale omroep 1Limburg.