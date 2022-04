Belgische rechter ontkracht argumenten Abrini en Abdeslam in proces aanslagen Parijs

De Belgische onderzoeksrechter Isabelle Panou heeft de reputatie hard te zijn, en een kenner van de islamistische netwerken in ons land. Vandaag, op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, confronteerde ze tijdens haar getuigenis de beschuldigden met tegenstrijdigheden in hun verklaringen.

Meer dan vier uur lang heeft de magistraat geprobeerd de argumenten van de verdachten - in het bijzonder die van Salah Abdeslam en Mohamed Abrini - te ontkrachten. Ze kruiste meermaals -niet altijd even vriendelijk- de degens met de advocaten van de verdediging.

Van de veertien verdachten die terechtstaan in Parijs zijn er twaalf het kantoor van Panou in Brussel gepasseerd.

Panou had kort na de start van het proces al een getuigenis afgelegd en tijdens de zitting vandaag vatte voorzitter Jean-Louis Périès voor haar samen wat er sinds september in de rechtbank was gezegd.

Quote Mohamed Abrini heeft het recht zijn verklarin­gen te wijzigen. Maar overlopen is niet toegestaan binnen de gelederen van Islamiti­sche Staat. Isabelle Panou

“Radicalisme Abrini stond vast”

Zo zei Périès dat Mohamed Abrini erkend heeft dat hij deel zou uitmaken van de commando's van 13 november, maar dat hij ook volhield dat hij op zijn stappen was teruggekeerd en dat hij naar het safehouse in Bobigny gegaan was in gezelschap van de terroristen uit België. Hij was in de nacht van 12 op 13 november haastig naar Brussel teruggekeerd.

"Wat vindt u van de verklaringen van Mohamed Abrini?", zo vroeg Périès. "Een beetje waarheid, veel verbazing", antwoordde de Belgische magistraat, die gedurende haar hele getuigenis sprak zonder een blik op haar aantekeningen te werpen. “Mohamed Abrini heeft het recht zijn verklaringen te wijzigen. Maar overlopen is niet toegestaan binnen de gelederen van Islamitische Staat", zo zei Panou.

"Mohamed Abrini was iemand wiens radicalisme en bereidheid om aanslagen te plegen vaststonden," aldus Panou. "Als we naar hem op zoek gingen, was dat omdat er redenen waren om naar hem op zoek te gaan."

Waarom is hij op 12 november dan teruggekeerd naar Brussel? "Omdat hij een mens is en zoals ieder mens, wordt hij geconfronteerd met zijn lot. Je kunt zijn wie je wilt, op een gegeven moment heb je twijfels. Maar het feit dat hij aarzelde betekent niet dat hij niet toegewijd is aan de zaak."

Quote Salah Abdeslam loopt rond met een explosie­ven­riem in het hart van Parijs... Dat hij deelnam is in ieder geval bewezen. Isabelle Panou

“Verankerd radicalisme van Abdeslam”

Isabelle Panou is even onvermurwbaar over Salah Abdeslam, het enige lid van het terreurcommando dat nog in leven is. Tijdens het proces hield Salah Abdeslam vol dat hij vrijwillig had afgezien van de activering van zijn -overigens defecte- explosievengordel.

"Magie van het hof van assisen", zo stelt Panou ironisch. "Het radicalisme van Salah Abdeslam is oud, verankerd en bevestigd", benadrukt ze. “Salah Abdeslam loopt rond met een explosievenriem in het hart van Parijs... Dus heeft hij afgezworen? Niet afgezworen? Dat hij deelnam is in ieder geval bewezen", zegt ze.

In een dossier dat na de aanslagen van maart 2016 in Brussel werd gevonden, legde Salah Abdeslam uit dat hij "niet naar Syrië omdat hij hier in Europa efficiënter was", herinnert Panou zich.

“Vastgeroest?”

Martin Vettes, een van de advocaten van Salah Abdeslam, toont zich geïrriteerd door de onverzettelijkheid van de magistraat. “Het lijkt erop dat er tussen uw eerste bezoek hier en vandaag niets is gebeurd," zegt hij. "Het verbaast me dat u zo vastgeroest bent in uw gewoontes."

Panou doet een beroep op de voorzitter en herinnert hem eraan dat ze in de rechtbank is "als getuige".

"Ik zou willen dat de toon wat minder hard wordt. Ik denk dat ik het verdien," zegt ze, en ze roept op tot "elegantie en hartelijkheid". "Ik ben het helemaal met u eens," stelt de voorzitter.

