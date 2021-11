Belgische politieman schetst traject van terroristen bij aanslagen Parijs, Abdeslam blijft weg uit protest

Een Belgische politieman heeft donderdag voor het speciale hof van assisen in Parijs het traject uit de doeken gedaan van vijf leden van de terreurcel die de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs pleegde. Omdat de politieman via videoconferentie getuigde, zonder aanwezig te zijn in levende lijve, bleven vier beschuldigden uit protest afwezig.

De politieman, die met het nummer "446.906.682" geïdentificeerd werd, beschreef het traject van Abdelhamid Abaaoud, Bilal Hadfi, Chakib Akrouh, Mohamed Belkaïd en Najim Laachraoui. Abaaoud, vermoedelijk de operationale leider van de aanslagen in Parijs, kwam om op 18 november 2015 om bij de politieraid op het appartement in de Parijse voorstad Saint-Denis waar hij zich verschanste, samen met Akrouh. Beiden waren lid van het commando dat de aanslag pleegde op de Parijse terrassen.

Hadfi, een Belg van 20 jaar uit Jette, was een van de drie zelfmoordterroristen aan het Stade de France. Laacharoui, die zichzelf opblies bij de aanslag op de luchthaven van Zaventem in maart 2016, geldt als een van de bommenmakers van 13 november. Hij was opgeklommen in de rangen van terreurgroep IS. In Syrië was hij bewaker geweest van vier Franse journalisten die gegijzeld werden.

Over Mohamed Belkaïd zei de politieman dat die logistieke steun verleende aan de terreurcommando's die 130 mensen ombrachten in Parijs. De Belgische politie schoot Belkaïd neer bij een huiszoeking van de Belgische politie in maart 2016 in Vorst.

In de rechtszaal was de box met beschuldigden, voor het eerst sinds de start van het proces op 8 september, intussen voor een stuk leeg gebleven. Vier beschuldigden weigerden er te gaan zitten, ook de enige overlevende van het terreurcommando, Salah Abdeslam.

"Salah Abdeslam heeft het spel meegespeeld. Hij begreep dat het belangrijk was om hier aanwezig te zijn en deel te nemen. Maar vandaag weigert hij zijn cel te verlaten, want er zijn zaken die moeilijk te begrijpen zijn", zei zijn advocate Olivia Ronen bij aanvang van de zitting.

"We stellen vast dat een Oostenrijkse speurder (woensdag) ter plaatse kan komen en vijf uur lang getuigt. Het is daarom moeilijk om de beslissing van uw hof te begrijpen dat de Belgische speurders anoniem en via videoconferentie mogen getuigen", zei ze aan de rechtbankvoorzitter, die niettemin bij zijn beslissing bleef.

Videoconferentie

De politieman getuigde dus donderdag gewoon via videoconferentie, naar de mening van een aanwezige journalist van het Franse persagentschap AFP op "eentonige" wijze. Zo zei hij nog dat Abaaoud regelmatig zijn vrienden in Molenbeek belde, vooral dan Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Abrini verklaarde in een verhoor dat "de enigen die wisten van de doelwitten 'Abaaoud en een van diegenen van de Bataclan' waren", aldus de politieman.

Over Laachraoui verklaarde Abrini "dat hij geen soldaat was als de anderen, hij stond hoger, dichter bij de leiding", zei de politieman. En over Hadfi, van wie het kindergezicht op een scherm werd getoond in de rechtszaal, getuigde de politieman dat die "maar één keer per week bad voor zijn vertrek naar Syrië". De politieman gaf de reactie van een van zijn vrienden na de aanslag op het satirische magazine Charlie Hebdo: "We vermoedden dat hij een beetje voor was." De politieman liet ook een foto van Hadfi in Syrië zien, waar die poseerde met zijn kalasjnikov. "Hij noemde die zijn baby.”

Gedurende zijn hele getuigenis week de politieman niet af van zijn nota's. Op vragen van advocaten zei hij bijna altijd dat hij geen andere informatie had, wat wrevel opwekte. "Meneer de onderzoeker, in principe hebben we allemaal het dossier gelezen", zei een advocaat van de burgerlijke partijen, Gérard Chemla. "Als u het houdt op het voorlezen van de synthese, dan heeft uw presentatie veel minder belang.”