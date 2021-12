Belgische piloot omgekomen bij vliegtuigcrash in Oost-Congo

In het oosten van Congo is de Belgische piloot van een klein vliegtuigje, met in totaal zeker vier mensen aan boord, omgekomen na een crash van dat vliegtuig. Enkele minuten na het opstijgen uit Shabunda, een plaatsje in de provincie Zuid-Kivu, is het vliegtuig neergestort. Dat meldt de interimgouverneur van Zuid-Kivu, Théophile Kiluwe.