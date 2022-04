Belgische overleden bij ongeval met toeristenbus in Egypte: “Meteen enorme vuurzee”

In Aswan, in het zuiden van Egypte aan de oostelijke Nijloever, zijn tien mensen om het leven gekomen bij een busongeval. Het gaat om één Belg, vier Fransen en vijf Egyptenaren. Dat meldt de gouverneur van het gouvernement Aswan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er nog verschillende Belgische gewonden zijn.

Volgens de Egyptische nieuwssite ‘Rassd’ zijn de lichamen van de dodelijke slachtoffers verkoold. Op videobeelden van het ongeval is te zien hoe de toeristenbus volledig uitbrandt. “Het gaat om een aanrijding met een ander voertuig. Wij hebben contact met onze consulaire diensten in Egypte en met de touroperator en de familie van de slachtoffers”, klinkt het bij Buitenlandse Zaken.

Zes Belgen en acht Fransen raakten gewond. Zij verkeren in “stabiele toestand” en zijn opgenomen in het ziekenhuis voor “breuken, kneuzingen en oppervlakkige verwondingen”, klinkt het in de verklaring van het gouvernement.

De gewonden zijn volgens woordvoerder Hisham Selim van de hulpdiensten overgebracht naar het Aswan University Hospital.

Volledig scherm De bus werd volledig verwoest door de brand na het ongeval. © AFP

“Dodelijk busongeluk in Egypte. Mijn schoonzus is gewond, mijn schoonbroer en neef zijn ongedeerd”, zegt een familielid van betrokkenen aan RTL Info. “Helaas kon de moeder van mijn schoonbroer niet tijdig uit de bus geraken.”

“Ons hart gaat uit naar de slachtoffers, hun familie en hun dierbaren in deze zeer moeilijke tijd”, schreef minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op Twitter.

Getuigenis

Een Nederlander, die in een van de voertuigen zat achter de bus, getuigt aan onze redactie over het ongeluk. Hij was, samen met familie, ook op weg naar de tempel van Aboe Simbel. “De tempel ligt op 3,5 uur rijden van Aswan. Omdat het zo ver is, en omdat het ‘s middags zo warm is, worden de meeste mensen opgehaald aan hun hotel in Aswan om 4 uur ‘s nachts. Honderden toeristen rijden zo achter elkaar”.

“Wat ik begrepen heb, is dat er een pick-uptruck - beladen met containers brandstof - op de verkeerde weghelft reed waarna het voertuig de bus frontaal heeft geraakt”, aldus de Nederlander.

“De bus vatte onmiddellijk vlam. Er was direct een enorme vuurzee. De weg naar de eindbestemming is één lange provinciale weg, dwars door de woestijn. Er is helemaal niemand. De toeristen, reisleiders en chauffeurs in andere voertuigen hebben - voor zover dat mogelijk - was eerste hulp geboden. Dat verliep moeizaam.”

“Enkele kilometers voor het punt waar dit ongeval is gebeurd, is er een soort ambulancepost”, gaat de Nederlander verder. “Eén ambulance was relatief snel ter plaatse. De overige ambulances kwamen ongeveer twintig minuten later aan. Nadien volgden de politie en de brandweer.”

“Toen werden alle andere minicars en toeristenbussen - een enorm konvooi - door de politie doorgestuurd. Dat was veiliger, omdat er veel mensen waren die niet wisten wat ze moesten doen. Iedereen werd aangemaand om weer het eigen voertuig in te gaan. De omstaanders zijn er ongeveer dertig minuten geweest.”

300 kilometer lange woestijnweg

Het ongeval vond plaats in de vroege ochtend toen de bus met toeristen in botsing kwam met een auto op de bijna 300 kilometer lange woestijnweg die naar de tempels van Aboe Simbel leidt. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is momenteel nog niets bekend. Volgens de lokale nieuwssite ‘Rassd’ was het voertuig waarmee de bus botste een pick-up.

Verkeersongevallen komen vaak voor in Egypte, waar de wegen vaak slecht onderhouden zijn en de verkeersregels niet altijd strikt worden nageleefd. Vorige week nog crashte een toeristenbus op een snelweg in de buurt van de Rode Zee. Daarbij vielen drie doden, waaronder de buschauffeur en twee Poolse toeristen.

De voorbije jaren kwamen jaarlijks gemiddeld 7.000 mensen om het leven bij verkeersongevallen in het land, dat 103 miljoen inwoners telt.

Volledig scherm Het ongeval vond plaats op de weg die naar de tempels van Aboe Simbel leidt. © Getty Images