Belgische ouders “weigeren vliegticket te kopen voor zoon” en laten baby dan maar achter in Israëlische luchthaven

In de Israëlische Ben Goerion-luchthaven in Tel Aviv zouden twee Belgische ouders zijn opgepakt nadat ze hun baby aan de incheckbalie hadden achtergelaten. Het koppel wou naar Charleroi vliegen met een vlucht van de luchtvaartmaatschappij Ryanair, maar zou hebben geweigerd om een vliegticket voor hun zoontje te kopen. De twee Belgen besloten dan maar om de baby gewoon in de steek te laten.