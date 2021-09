Belgische onderzoeksrechter spreekt voor het eerst over aanslagen Parijs: “We werkten ambachtelijk”

“Kun je dit nog een leven noemen?”: Sonia verklikte terrorist Abaaoud na aanslagen Parijs maar draagt daar nog steeds gevolgen van

14:22 Eén telefoontje van Sonia (*) op 16 november 2015 naar de politie. Meer was er niet nodig om de Belgische terrorist Abdelhamid Abaaoud - het brein achter de aanslagen in Parijs - twee dagen later uit te schakelen tijdens een raid op een appartement in Saint-Denis. De gevolgen voor de vrouw zelf waren echter immens. Zij moest een nieuwe identiteit krijgen, waardoor ze haar job verloor en zelfs medische hulp geweigerd werd. “Kun je dit nog een leven noemen?”, vraagt ze zich af in ‘Humo. Haar anonieme getuigenis op het proces zal met argusogen gevolgd worden.