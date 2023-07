Belgische munitie in Rusland dankzij Waals bedrijf dat contacten nooit heeft verbroken?

Wallonië heeft het Luikse wapenbedrijf New Lachaussée in het vizier vanwege haar mogelijke banden met Rusland. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF is het niet uitgesloten dat er dankzij het bedrijf Belgische munitie in Rusland is terechtgekomen. Wallonië - dat 20 procent van het kapitaal van NLC bezit - eist volledige opheldering over de zaak.

De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de hand kunnen leggen op een audit die het Duitse filiaal van KPMG een jaar geleden maakte over het wapenbedrijf New Lachaussée (NLC). Het onderzoek naar het bedrijf uit Herstal, dat machines voor munitieproductie maakt, startte in mei 2022 en bracht al meteen problematische elementen aan het licht, maar zes weken later besloot het Duitse moederhuis van NLC een einde te maken aan de opdracht.

Het wapenbe­drijf heeft ondanks de invoering van het wapenembar­go tegen Rusland in 2014 zijn contacten met Russische bedrijven nooit verbroken

Via een klokkenluider belandde het rapport bij de RTBF. Volgens de betrokkene, rechtstreeks betrokken bij de audit, heeft NLC ondanks de invoering van het wapenembargo tegen Rusland in 2014 zijn contacten met Russische bedrijven nooit verbroken. Tijdens het onderzoek bogen de auditeurs van KPMG zich ook over Servië, dat als tussenstation zou dienen. NLC ondertekende er contracten met bedrijven met banden met staatsbedrijf Yugoimport voor de installatie van twee productielijnen voor munitie van Russisch kaliber.

In een reactie aan de RTBF stelt NLC dat het bedrijf “geen handelsrelaties heeft gehad met organisaties die actief zijn in de bewapeningsindustrie in Rusland”. NLC stipt voorts aan dat “het product van de productielijnen in Servië is bestemd voor intern gebruik en voor de export, in overeenstemming met de internationale normen die bedrijven op Servisch grondgebied moeten respecteren”.

Wallonië bezit 20 procent van het kapitaal van NLC. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) eist dan ook volledige opheldering over de zaak en heeft daarom preventief de lopende toelatingsprocedures voor de export van het Luikse bedrijf New Lachaussée naar Servië opgeschort, zo is dinsdag vernomen bij zijn kabinet.

