Belgische moeders in Syrië willen kinderen afstaan en vragen repatriëring

Twee moeders in Syrië vragen België om dringend hun kinderen te repatriëren, ook zonder zichzelf. Dat melden De Morgen en Le Soir vanavond. De moeders doen hun oproep nadat hun tent is afgebrand, en te midden van een corona-uitbraak in kamp Roj, in het noordoosten van Syrië.

Moeder M.E. (51) en dochter Y.E. (30) trokken in 2014 naar Syrië, waar ze zich bij IS aansloten. Y.E. nam toen haar zoontje mee, en haar moeder M.E. nam nog een dochtertje uit een tweede relatie mee.

Het zoontje van Y.E. is in december gerepatrieerd. Het was de eerste keer dat een Belgische moeder in de kampen een kind afstond om het te laten overbrengen naar België. Hij verblijft bij de vader in ons land. Y.E. dringt nu ook aan op de overbrenging van twee andere kinderen, uit de relatie met een Zwitserse jihadist in Syrië.

Y.E.’s moeder, M.E., wil haar jongste dochter afstaan voor repatriëring. Dat meisje is in België geboren en is 9 jaar oud. Hun vraag kwam bij de Belgische regering via Georges Dallemagne, Kamerlid voor cdH, die de twee vrouwen eerder al ontmoette in kamp Roj.

Volgens hem gaat er een concreet incident aan vooraf. Hun tent blijkt in brand gestoken door een kind in het kamp. In vergelijking met Al Hol, stond Roj tot nu toe gekend als een rustiger kamp, met meer controle. “Ze konden ontkomen en verhuizen naar een andere tent, maar zijn nog in shock”, aldus Dallemagne. “De paniek is zo groot dat deze vrouwen België vragen om die drie kinderen zo snel mogelijk te repatriëren, los van hun eigen lot.”

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) wil nog niet reageren op dit “individuele dossier”.