Belgische militairen zijn klaar om NAVO-grens in Roemenië te bewaken: “We zijn voorbereid op alles”

De militairen zijn in Roemenië gelegerd in het kader van de snelle reactiemacht van de NAVO die is ontplooid als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Hoewel de sfeer onder de troepen ontspannen lijkt en de oorlog abstract op deze basis op 100 kilometer van de grens met Oekraïne, zeggen de soldaten voorbereid te zijn op alle scenario’s.

Dedonder werd aan de boorden van de Zwarte Zee ontvangen met een fanfare. Ze had nadien een onderhoud met haar Roemeense collega, die de aanwezigheid van de NAVO in zijn land graag nog versterkt zou zien. “Roemenië bevindt zich in de frontlinie tegenover het conflict in Oekraïne. In deze context ben ik fier over de bijdrage van België, dat samen met zijn bondgenoten, deelneemt aan de verdediging van de zuidoostelijke grens van de NAVO”, zei Dedonder.

Dedonder nam ook de tijd om de Belgische troepen te groeten. “De sfeer is goed”, verzekert Sylvain van de lansiers uit Marche-en-Famenne. Zo laat de Wi-Fi die is geïnstalleerd in de tenten toe om vlot contact te houden met de familie. “Het is juist dat dit een speciale plek is, het is een beetje gespannen wetende dat we dicht bij de grens zijn. We hopen dat er geen grensoverschrijding vanwege de Russen zal zijn. We denken niet dat dit kan gebeuren, maar daarvoor zijn we hier”.

“Voor het ogenblik is de oorlog enkel in Oekraïne en wij zijn in Roemenië”, relativeert sergeant Melik, chef van de ondersteuningseenheid van Amay. “Het is zeer moeilijk om het vervolg in te beelden, maar we zijn voorbereid op alles”.

Volledig scherm Onze Belgische militairen zullen de komende maanden de NAVO-grens beschermen in Roemenië © VTM NIEUWS