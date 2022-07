Belgische jongen (16) verdronken in zwemvijver in Duitsland

Duitse milieumi­nis­ter: grootste kerncentra­le blijft mogelijk open vanwege oorlog in Oekraïne

Duitslands grootste kerncentrale in Beieren, de Isar 2 bij München, blijft misschien in werking volgend jaar als uit onderzoek van de Duitse overheid blijkt dat dat nodig is. Dat zei de Duitse milieuminister Steffi Lemke tegen zakenkrant Frankfurter Allgemeine, in het kader van de onzekerheid rond energieleveringen door de oorlog in Oekraïne.

30 juli