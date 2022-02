Belgische IS’er was aanwezig bij onthoofding van James Foley

Schilderij dat jarenlang in Frans apparte­ment lag verkocht voor 2,8 miljoen euro

Een schilderij met een engel, geschilderd in 1520, heeft bij een veiling in het Franse Toulouse 2,8 miljoen euro opgeleverd. De eigenaars, die het schilderij van de Duitser Bernhard Strigel (1460-1528) jarenlang tussen andere schilderijen op een bed hadden laten liggen in een appartement, waren erg verrast over de hoge prijs.

