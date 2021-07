Belgische F-16 botst tegen gebouw op Nederlandse vliegbasis, foto toont hoe schietstoel aan parachute bungelt

De F-16 was bezig met ‘de opstart’, voor het eigenlijke vertrek. Die opstart houdt in dat de piloot eerst nog enkele procedures en checks uitvoert alvorens te vertrekken. Het is tijdens die opstart dat de F-16 om een voorlopig nog onverklaarbare reden is beginnen accelereren en vertrokken is. Het toestel boorde zich vervolgens in een containergebouw waar medewerkers van de dienst ‘F-16 bewapening’ verblijven. De piloot heeft zich kort voor de aanrijding met de schietstoel bevrijd. Hij landde in een sloot en heeft zijn been gebroken. Hij is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.