Belgische Euronav en Noorse Frontline smelten samen tot wereldleider op olietankermarkt

België gaf bevel over bewakings­mis­sie Straat van Hormuz door aan Italië

België heeft aan Italië het bevel overgedragen over de Europese maritieme bewakingsmissie in de Straat van Hormuz (EMASOH). Die opdracht werd de voorbije vier maanden volbracht vanuit een hoofdkwartier in een Franse marinebasis in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), aldus het ministerie van Defensie.

10 juli