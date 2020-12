Belgische coronaregel over afspreken in tuin en wie naar toilet mag haalt nu ook populaire Amerikaanse ‘The Daily Show’ met Trevor Noah

De Belgische coronamaatregelen voor de feestdagen gaan de wereld rond. Nadat de Amerikaanse kwaliteitskrant The Washington Post een item bracht rond de regel dat je wel met vier in de tuin mag afspreken, maar dat alleen het knuffelcontact naar toilet mag , steekt nu ook het populaire satirische programma 'The Daily Show’ met Trevor Noah er de draak mee.

Het fragment werd gisteren op de YouTubepagina van ‘The Daily Show’ gezet en is intussen al meer dan een half miljoen keer bekeken. “Veiligheid en voorzorgen zijn geweldig, maar er is één land dat daar misschien wel een beetje te ver in gaat”, sneert Trevor Noah aan het begin van het item (op 0'37" in het onderstaande filmpje).

Lees ook Washington Post spot met absurditeit van Belgische toiletregels

Daarop wordt de regel uiteengezet dat je tijdens de feestdagen in ons land met vier mag afspreken in de tuin, maar dat alleen het knuffelcontact het huis binnen mag om naar toilet te gaan. Voor de andere gasten zit er niets anders op dan terug te keren naar huis als ze het toilet willen gebruiken.

Excuus

“Dat is een vreselijk idee”, aldus Noah. “Hoe beslis je wie degene is die het toilet mag gebruiken? En het ergste: nu heb je geen excuus meer om een gesprek te ontvluchten. Dat is de enige reden waarom je op een feestje naar toilet gaat. Nu ga je niet anders kunnen dan eerlijk te zijn.”

In het daaropvolgende item wordt België nog een keer in de spotlight geplaatst, deze keer met het seksschandaal rond het conservatieve Hongaarse Europarlementslid József Szájer (59). Die werd betrapt tijdens een seksfeestje met een 25-tal mannen in een appartement in Brussel. Szájer probeerde nog langs de regenpijp te vluchten toen de politie binnenviel, maar slaagde daar niet in.

“Niet te geloven dat een homofobe politicus betrapt werd op een homoseksfeestje”, klinkt het bij Noah. “Het moet trouwens raar zijn om de politie te zien binnenstormen op zo’n illegaal feest. Je hebt niet eens door dat het een échte politieraid is tot het te laat is. Je gaat er vast van uit dat iemand strippers in politie-uniform heeft ingehuurd.”