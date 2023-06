Belgische Céline vermist “in omstandigheden die niet te overleven” zijn, zegt Australische politie

De Australische politie zet de zoektocht naar Céline Cremer (31) volop voort, maar met de moed der wanhoop, lijkt het. De Belgische vrouw is al 12 dagen vermist op het eiland Tasmanië, in weersomstandigheden die volgens de politie “niet te overleven” zijn. Zoekteams op de grond en in de lucht zetten evenwel alles op alles, de politie wil nu ook speurhonden inzetten. De gevonden auto van Céline is gisteren weggesleept voor verder onderzoek.

De Belgische Céline Cremer uit Luik werd voor het laatst gezien op 17 juni in het plaatsje Waratah, op een tiental kilometer van een wandeling naar de Philosopher Fall, waar de politie de focus van de zoekacties naar haar heeft gelegd. De auto van Céline werd immers teruggevonden op de parking waar die wandeling naar de waterval start. Het voertuig staat er al zeker sinds 20 juni. Diezelfde dag stuurde haar gsm voor het laatst een signaal uit.

Uitgerust voor lichte wandeling

Eén van de belangrijkste pistes van de Australische politie is dat Céline verdwaald is geraakt tijdens een wandeling alleen naar Philosopher Fall. “Ze is waarschijnlijk verdwaald geraakt of gevallen. Niets wijst op de betrokkenheid van een derde”, aldus politie-inspecteur Anthea Maingay gisteren op een persconferentie.



De politie herhaalde vanochtend aan Australische media dat de Belgische een “onervaren” wandelaar is die “slechts uitgerust was voor een lichte wandeling”, berekend op een dagtocht. Momenteel is het winter in Australië en “extreem koud” in het bewuste gebied. Er valt ook al een paar dagen sneeuw.

Volledig scherm De witte Honda CRV van Céline Cremer werd gevonden op een parkeerplaats nabij Philosopher Falls. © BELGA

“Groeiende zorgen”

Hoewel de wandeling van slechts 45 minuten naar de waterval te boek staat als eenvoudig, zijn er dus wel de winterse weersomstandigheden die meespelen, ook voor de zoekacties naar de Belgische. De zoekpogingen gaan verder, maar de politie geeft in een reactie bij het Australische ‘ABC News’ aan dat ze moeten zoeken in extreem dichtbegroeid bosgebied, met nog verslechterende weersomstandigheden de komende dagen.

De politie erkent op basis van info van medische experten ook dat de ijskoude omstandigheden waar de vrouw mogelijk aan wordt blootgesteld in de wildernis in Tasmanië, “niet te overleven zijn” voor de lange tijd dat ze nu vermist is. Inspecteur Anthea Maingay zegt dat na drie dagen zoeken, de politie “groeiende zorgen” heeft over haar welzijn.

Volledig scherm Beeld gedeeld door de Australische politie. © Tasmania Police via Facebook

Naar de voet van de waterval

De afgelopen dagen werd er vooral gezocht op en aan het wandelpad naar de waterval en in de bossen langs het pad. Afhankelijk van of het weer het toelaat, trekt de politie vandaag onder meer naar de voet van de waterval. Zoekteams zullen zich richten op het bladerdek dat naar Philosopher Fall leidt en ook in het water zelf zoeken.

“Extreem desoriënterend”

Intussen spreken meerdere wandelaars toch tegen dat de wandeling eenvoudig is. Vooral de bewegwijzering ter plaatse blijkt niet zeer duidelijk en gemakkelijk. Op sociale media noemen wandelaars de wegaanduidingen onder meer “verwarrend” en er wordt ook melding gemaakt van een soort “vals pad” waar je op kan terechtkomen. “Het is extreem desoriënterend”, getuigen ze. Meerdere mensen zouden zelf al van het juiste pad afgeweken zijn en even verdwaald zijn geraakt. Gsm’s zouden geen of amper bereik hebben in het gebied.

Auto weggesleept

Gisteren werd de witte Honda CRV van Céline weggesleept voor verder onderzoek. De politie spreekt in een reactie aan het Australische ABC News van “standaard protocol”.

Het nieuws is niet geruststel­lend maar we blijven hopen en wachten tot de informatie binnenkomt Amélie Cremer, zus van Céline

Inspecteur Maingay laat nog weten dat de politie in nauw contact blijft staan met de familie van Céline. Het waren zij die de Australische politie hebben ingelicht nadat ze al even niks meer hadden gehoord van haar. Céline Cremer reisde al een jaar door Australië.

Blijven hopen

De zus van Céline bevestigt op Facebook dat de zoektocht verder gaat, nu ook met snuffelhonden. “De autoriteiten stellen alles in het werk om zoveel mogelijk terrein te doorzoeken en ze zijn zeer aanwezig voor ons”, geeft ze mee. “Celine’s auto is weggesleept voor expertise en om informatie te vinden die het onderzoek verder kan helpen. Het nieuws is niet geruststellend maar we blijven hopen en wachten tot de informatie binnenkomt.”