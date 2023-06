Belgische Celine (31) vermist in Australië, politie vindt auto na twee weken terug

De wagen, een witte Honda CRV, werd “onbeheerd op een parkeerplaats” gevonden bij de Philosopher Falls, op zo’n tien kilometer van het stadje Waratah. Celine werd voor het laatst gezien in de stad Hobart, op zo’n 355 kilometer van de watervallen.

De politie ontving maandag een melding dat er “bezorgdheid was over haar welzijn”. Er is een zoekactie op poten gezet waarbij het gebied zowel met een drone als te voet wordt afgezocht. De politie heeft iedereen die sinds 12 juni op de parkeerplaats bij de Philosopher-watervallen is geweest, opgeroepen om te bellen. Er wordt vermoed dat de Belgische onderweg was naar de westkust van Tasmanië.

De dagtemperaturen in het gebied liggen tussen de vijf en acht graden Celsius en ‘s nachts tussen de één en twee graden Celsius. De Philosopher-watervallen liggen in een regenwoud en het pad wordt omschreven als gemakkelijk toegankelijk. De wandelroute duurt normaal 45 minuten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De zus van Celine, Amélie, heeft via Facebook om hulp gevraagd bij het vinden van haar zus. Volgens haar was het laatste contact op 16 juni. “Het laatste wat we hoorden, was dat ze op reis was in Tasmanië voordat ze op 21 juni naar Victoria (staat in het zuidenoosten van Australië, red.) zou gaan met de veerboot”, schrijft ze. “Als je informatie hebt over mijn zus, neem dan contact op met mij of mijn moeder Ariane Cremer.”

Uit socialemediaposts van Celine blijkt dat ze al sinds juni 2022 rondreist in Australië.

Volledig scherm Celine Cremer deelt regelmatig vakantiekiekjes via sociale media. © Celine Cremer via Facebook

Eerdere gevallen

Celine is niet de eerste Belgische toerist die vermist raakte in Australië. De Overijssenaar Théo Hayez verdween in de nacht van 31 mei op 1 juni 2019. Zijn telefoon werd voor het laatst gedetecteerd door een zendmast in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Het onderzoek naar wat er met de toen 18-jarige rugzaktoerist gebeurd is, zit al een lange tijd muurvast.

In 2017 werd Davine Arckens (30) uit Heule ontvoerd en misbruikt door een boer in Meningie, op 150 kilometer ten zuidoosten van Adelaide in Zuid-Australië. De man werd in maart 2019 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf.