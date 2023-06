Belgische Celine (31) vermist in Australië, politie vindt auto na meer dan twee weken terug

Italiaanse bergbeklim­mer valt 600 meter naar beneden op sneeuwhel­ling in Zwitserse Alpen

Bij de beklimming van de Grand Combin, een berg in de westelijke Alpen in het Zwitserse kanton Wallis, is zondag een 42-jarige Italiaanse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man is 600 meter naar beneden gevallen op een sneeuwhelling.