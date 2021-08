Belgische C-130's evacueren circa 170 mensen uit Kaboel: “Onder hen ook heel wat Belgen en Nederlanders”

Het is afwachten of de twee andere vluchten kunnen doorgaan en hoeveel burgers op de luchthaven geraken. België heeft momenteel twee C-130's in Islamabad, een derde is onderweg. Vanuit de Pakistaanse hoofdstad worden de geëvacueerden dan met andere vliegtuigen doorgevlogen.

Het ministerie van Defensie van het Groothertogdom Luxemburg liet eerder op de dag al weten dat een Luxemburgs A400 M-vrachttoestel in Islamabad wacht op een Belgische vlucht uit Kaboel. Daar zouden zes Luxemburgers “en nog andere Europeanen” opzitten. Het Luxemburgse vliegtuig zou later op de dag naar Brussel vliegen, klonk het aan het Duitse persagentschap dpa.

“Het verloopt misschien moeilijk in Kaboel, maar moeilijk gaat ook”, stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op Twitter. “Het moet. Alle vertrouwen in onze mensen ter plaatse. We staan klaar in de kazerne van Peutie om mensen op te vangen.”

‘Red Kite’

Het Belgische leger begon gisteren met een valse start aan de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan. Er werden uiteindelijk slechts twee van vier geplande vluchten uitgevoerd, en daarbij werd slechts een klein aantal mensen geëvacueerd.

Op de eerste vlucht zaten slechts 16 Belgen en hun familieleden, de tweede vlucht moest zelfs leeg weer opstijgen in de Afghaanse hoofdstad. Dit door grote praktische problemen op het terrein. “Het gaat om een operatie in uiterst moeilijke omstandigheden”, legde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès uit.

Om 17 uur geeft Buitenlandse Zaken een laatste stand van zaken over de evacuatie-operatie in Afghanistan.

Schiphol

Rond 15.15 uur landt er op de Nederlandse luchthaven van Schiphol opnieuw een vliegtuig met ongeveer 150 mensen die geëvacueerd zijn uit Afghanistan. Het is nog niet duidelijk welke nationaliteit de geëvacueerden hebben. Het Nederlandse ministerie van Defensie geeft later meer informatie via zijn website, klinkt het.

Nederland evacueert naast Nederlanders en Afghanen die de Nederlandse militairen ter plaatse hebben bijgestaan ook andere Europeanen uit Kaboel. Een eerste vlucht had zeven Belgische paspoorthouders aan boord, vrijdagavond werden zeventien landgenoten door een Nederlands toestel geëvacueerd. Eerder op de dag kwam een gezin dat in België woont en Afghanistan kon verlaten al aan op Schiphol.