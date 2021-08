Belgische C-130's evacueren 248 mensen, waaronder 91 Belgen

"Nog nooit zoiets meegemaakt": Clarissa Ward getuigt over calvariet­ocht naar luchthaven Kaboel

20 augustus “Dit is anders dan wat ik ooit heb meegemaakt”. CNN-journaliste Clarissa Ward brengt verslag uit van de wanhoop bij de luchthaven van Kaboel. Zeven uur kostte het haar om daar te geraken. “Maar de overgrote meerderheid van de mensen die we hebben gesproken, waren een of twee dagen onderweg om binnen te komen.”