Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in Islamabad, tweede vlucht uitgevoerd

Deze voormiddag is een Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat hebben de federale ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en van Defensie Ludivine Dedonder bekendgemaakt op Twitter.

Ook een tweede vlucht is intussen uitgevoerd, tweetten beide ministers, “en we blijven ons uiterste best doen om nog meer mensen in veiligheid te brengen.”

Zaterdag zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat gebeurde met drie vluchten met een C-130. Dat is gezegd op een gezamenlijke persconferentie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie. In totaal zijn nu al 108 landgenoten door de Belgische overheid in veiligheid gebracht. 34 Belgen die met een Nederlands vliegtuig arriveerden in Schiphol, zijn inmiddels aangekomen in de militaire kazerne in Peutie.

Van de vier geplande vluchten kon de eerste niet doorgaan vanwege problemen met de internationale luchtverkeersregels. Op de eerste geslaagde vlucht zaten 57 Belgen en rechthebbenden en 27 Nederlanders en op de tweede 17 Belgen en 65 Nederlanders.

De derde vlucht is geland in Islamabad. Het ministerie kon nog niet zeggen hoeveel Belgen er aan boord zaten, maar wel dat het om een “substantieel” aantal gaat. Vrijdag en zaterdag samen zijn nu in totaal minstens 108 Belgen, hun familieleden en rechthebbenden geëvacueerd.

De geëvacueerden keerden zaterdag nog niet terug naar ons land met een Belgisch vliegtuig. Defensie zoekt andere oplossingen in Islamabad, zegt viceadmiraal Wim Robberecht als hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.

Intussen zijn zaterdagnamiddag ook 34 Belgen vanuit Afghanistan met een Nederlands vliegtuig aangekomen in Schiphol. Zij zijn met bussen naar de kazerne van Peutie gebracht, bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Vooraf werden ze allemaal door de autoriteiten gescreend.

De vluchtelingen zullen nu eerst een medisch onderzoek ondergaan, vervolgens zullen ze ingedeeld worden op basis van hun statuut. “Het verloopt misschien moeilijk in Kaboel, maar moeilijk gaat ook”, aldus Mahdi op Twitter. “Het moet. Alle vertrouwen in onze mensen ter plaatse.” Zondag staan vier evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad op het programma.

Zondagochtend rond 8 uur is op de Amsterdamse luchthaven Schiphol ook opnieuw een chartervlucht aangekomen met aan boord ongeveer 160 mensen uit Afghanistan. Het Nederlandse ministerie van Defensie gaf niet meteen meer informatie over de nationaliteit van de inzittenden.

‘Red Kite’

Het Belgische leger begon vrijdag met een valse start aan de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan. Er werden uiteindelijk slechts twee van vier geplande vluchten uitgevoerd, en daarbij werd slechts een klein aantal mensen geëvacueerd.

Op de eerste vlucht zaten slechts 16 Belgen en hun familieleden, de tweede vlucht moest zelfs leeg weer opstijgen in de Afghaanse hoofdstad. Dit door grote praktische problemen op het terrein. “Het gaat om een operatie in uiterst moeilijke omstandigheden”, legde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès uit.