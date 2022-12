Belgische bus rijdt zich vast in smalle straatjes in Den Haag: paaltjes moeten uitgebroken worden

Ongenees­lij­ke kanker van Alyssa (13) met succes behandeld dankzij experimen­te­le techniek

Alyssa, een 13-jarig meisje, is succesvol behandeld met een innovatieve techniek waardoor een agressieve vorm van kanker uit haar lichaam is verwijderd. Britse artsen gebruikten de zes jaar oude CRISPR-techniek om de leukemie te bestrijden. Het is de eerste keer dat een patiënt genetisch gemodificeerde T-cellen heeft ontvangen, volgens het Great Ormond Street Hospital for Children in Londen.

17:24