Belgische arts in Chinese geneeskunde in Zwitserland veroordeeld voor relatie met patiënt

Chinese journalist die werd opgepakt vanwege Co­vid-19-verslagge­ving “dicht bij de dood”, zegt familie

De Chinese burgerjournalist en voormalig advocaat Zhang Zhan, die in de gevangenis zit wegens het filmen van de quarantaine in Wuhan, is volgens haar familie “dicht bij de dood”. De 38-jarige vrouw is in hongerstaking en zou nog maar 40 kilo wegen.

11:33