Belgische archeologen onderzoeken Egyptisch graf met tien krokodillenmummies

Verkrach­tings­zaak tegen oud-pornoster Ron Jeremy van de baan: “Hij is niet in staat terecht te staan”

De verkrachtingszaak die tegen voormalig pornoster Ron Jeremy (69) liep, is officieel van de baan. Een rechter oordeelde dinsdag in Los Angeles dat de Amerikaan vanwege gezondheidsredenen niet in staat is om terecht te staan.

8:14