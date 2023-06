Belgische (70) stort dertig meter naar beneden tijdens wandeling met gepensioneerden in Oostenrijk

Zeker vijftien doden bij botsing in centrum van Canada

Bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Canada, bij de stad Carberry op een kleine 200 kilometer ten westen van Winnipeg in de provincie Manitoba, zijn zeker vijftien doden gevallen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om één van de dodelijkste ongevallen in de Canadese geschiedenis, na de botsing in 2018 van een truck met een bus jonge hockeyspelers. Daarbij vielen toen zestien doden.