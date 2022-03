Belgisch vertegenwoordiger bij de NAVO: “Poetin is er niet op uit ons in zijn oorlog te betrekken”

Franse en Britse activisten breken binnen in villa’s gelinkt aan Poetin en willen er nu Oekraïense vluchtelin­gen opvangen

Franse activisten hebben ingebroken in een villa die gelinkt is aan de Russische president Vladimir Poetin in de Franse stad Biarritz. Eén van hen veranderde de sloten van alle deuren en rustte de woning uit met Oekraïense vlaggen. De activisten willen de villa nu gebruiken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ook in Londen bezetten actievoerders de villa van een Russische oligarch.

14 maart