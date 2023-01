Belgisch slachtoffer oog in oog met aanslagpleger in New York: “Hij wilde ons allemaal dood, waarom?”

In New York is het proces gestart over de zogenoemde Halloween-aanslag in Manhattan. Op 31 oktober 2017 reed een man met een pick-uptruck in op voetgangers en fietsers, in naam van terreurgroep IS. Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie de Belgische Ann-Laure Decadt (31). Marion Van Reeth overleefde de aanslag, maar verloor haar beide benen. Ze staat voor het eerst oog in oog met de IS-terrorist. “Hij had ons liever dood, hij wilde iedereen vermoorden”, zegt Marion die in oktober 2017 op citytrip in New York was. Dader Sayfullo Saipov riskeert levenslang en zelfs de doodstraf.