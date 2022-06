Belgisch-Oekraïense Artem (27) sneuvelde in Donetsk. “Hij zocht het gevaar niet op, maar had er ook geen schrik voor”, zegt zijn vader

Busjes van Duitse oproerpoli­tie in brand gestoken net voor G7-top

In de Duitse stad München zijn acht busjes van de oproerpolitie in brand gestoken, zo meldt het persagentschap DPA. De busjes stonden geparkeerd voor het hotel waar verschillende agenten verblijven in afwachting van de G7-top. Die zal volgende week van 26 tot 28 juni plaatsvinden in het kasteel van Elmau, in de Duitse deelstaat Beieren.

11:37