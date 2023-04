Belgisch meisje (17) aangerand door Israëlische profvoetballer tijdens schoolreis in Griekenland

De politie werd dinsdagochtend omstreeks 2.00 uur opgeroepen naar een bar in het district Kolonaki van de Griekse hoofdstad Athene. Er zou een incident plaatsgevonden hebben waarbij de Israëlische keeper beschuldigd wordt van "onfatsoenlijke handelingen tegenover een minderjarig meisje”. Ook zou er een gevecht zijn uitgebroken tussen de bewaker en vrienden van het meisje, die haar probeerden te verdedigen.

Naar verluidt was het een minderjarig meisje dat de keeper beschuldigde van aanranding. Het meisje was met klasgenoten op schoolreis in Athene. Tijdens een avondje uit begon Kleiman volgens de politie met het meisje te flirten. Nadat het meisje enkele glazen op had, probeerde de man haar te overtuigen om seks met hem te hebben. De Belgische studente ging hier niet op in, maar toch drong hij zich op en betastte hij haar.

Toen medestudenten dit zagen gebeuren, vielen ze de Israëlische doelman aan en werden de begeleiders van de schoolreis verwittigd. De politie werd er even later ook bijgehaald.

Voetballer opgepakt

De agenten namen de voetballer mee, waarna hij geïdentificeerd door het Belgische meisje in het politiekantoor. Bovendien werd er in de kleding van Kleiman ook nog drugs aangetroffen.

Er werd ongeveer 1,5 gram heroïne gevonden in een geïmproviseerde verpakking bij de doelman. De politie zou ook een 15 cm lang vouwmes hebben gevonden bij een van de Belgen, maar die persoon werd later op de avond vrijgelaten.

Behalve de Israëlische keeper werden nog vijf mensen opgepakt, onder wie vier Belgen die de man in de bar geconfronteerd hadden na de aanranding.

Club verbreekt contract

Gisteren gaf voetbalclub Volos F.C. een verklaring vrij waarin werd aangekondigd dat het contract van Boris Klaiman meteen verbroken is. Een ploegmaat, Rodrigo Escoval die erbij was in de bar, is ook niet meer welkom op de club.

“Bij besluit van de voorzitter van PAE Volos, de heer Achilleas Beos, zijn Boris Kleiman en Rodrigo Escoval uit het team gezet en is het proces om hun contracten te beëindigen begonnen. Hun managers zijn reeds op de hoogte gebracht”, aldus de verklaring. De betrokkenheid van Escoval bij het incident is onduidelijk. Naar verluidt is de ploegmaat wel degelijk gearresteerd, maar later op de avond weer vrijgelaten.

Klaiman tekende in augustus 2020 een tweejarig contract bij Volos. Hij speelde eerder voor clubs in Israël, evenals voor het Israëlische nationale team.

Rechtszaak

Het Belgische meisje heeft naar verluidt een rechtszaak aangespannen tegen de keeper. Kleiman riskeert 10 jaar gevangenis voor het aanranden van een minderjarige.