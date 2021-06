Belgisch leger sluit negentien jaar in Afghanistan af

Vier doden nadat Canadees opzette­lijk inrijdt op moslimge­zin: “Dit was terreuraan­slag”

8 juni In London, een stad in het zuiden van de Canadese provincie Ontario, is een twintigjarige man aangeklaagd voor de moord op vier leden van een moslimgezin. Het vijfde gezinslid, een 9-jarig jongetje, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie reed Nathanial Veltman zondagavond met zijn pick-uptruck opzettelijk op het gezin in. “Dit was geen ongeval”, aldus de Canadese premier Justin Trudeau in een toespraak in het parlement. “Dit was een terroristische aanslag, ingegeven door haat.”