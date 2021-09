Belgisch koppel zestigers totaal uitgeput gered uit ravijn in Spanje

Nederland­se ziekenhui­zen kunnen minder bedden op intensieve zorg vrijhouden voor coronapa­tiën­ten dan afgespro­ken

10 september Ziekenhuizen in Nederland zijn niet in staat om de capaciteit van de intensieve zorg uit te breiden naar 1.700 bedden als dat nodig is bij een nieuwe coronagolf, zoals eerst was afgesproken. Het maximum is 1.350 bedden. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de beroepsvereniging V&VN IC. Zij hebben vrijdag een zogeheten opschalingsplan gepresenteerd.